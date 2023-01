Zima wróciła na Podkarpacie. Fatalne warunki na drogach [WIDEO, GALERIA]

Policja Podkarpacka wydała specjalne komunikaty ostrzegawcze o trudnych warunkach drogowych z którymi w czwartek musieli się zmagać kierowcy, oraz piesi.- Panująca obecnie aura powoduje, że warunki na drogach są trudne. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy rozsądek. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, może być nawet przyczyną tragedii. Pamiętajmy, że padający śnieg znacznie ogranicza widoczność, a zalegające na jezdniach błoto pośniegowe wydłuża drogę hamowania.- czytamy w komunikacie. Opady śniegu sprawiają, że warunki na drogach są trudne i zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne, zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Dlatego policjanci apelują do wszystkich, zarówno do kierujących pojazdami, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Najczęstszą przyczyną zdarzeń jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze lub niezachowanie należytej ostrożności. Równie częstą przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W czwartek od rana kierowcy jeździli dużo wolniej niż zazwyczaj. Warunki na drogach były też dużo gorsze. Błoto pośniegowe zalegało niemal we wszystkich miastach i wsiach regionu. Piesi wyszli na ulice z parasolami, co osłaniało ich od śniegu, ale utrudniało widoczność. Kierowcy musieli zmagać się ze śliską nawierzchnią, błotem pośniegowym zalęgającym na jezdniach, oraz gorszą widocznością. Trzeba było też odśnieżać samochody, bo chwilami śnieg padał bardzo intensywnie. Uważajcie na siebie. Śnieg ma zostać z nami do najbliższej soboty (21/01/2023).

