Znamy pełny line-up Rzeszowskich Juwenaliów 2026. Na scenie pojawią się legendy, gwiazdy popu i raperzy

Fenomen Rzeszowskich Juwenaliów łączy pokolenia i uczelnie

Od wielu lat święto studentów w stolicy Podkarpacia wyróżnia się ogromną różnorodnością muzyczną. Podobnie jak w minionych latach, Juwenalia organizowane są ze wsparciem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Twórcy festiwalu stawiają na repertuar łączący gusta wielu pokoleń, dlatego w programie obok Dżemu i Maryli Rodowicz nie brakuje reprezentantów hip-hopu, takich jak PRO8L3M czy Pezet. Taka formuła przyciąga pod sceny nie tylko społeczność akademicką, ale też mieszkańców całego regionu oraz gości z najdalszych zakątków kraju. Wystarczy wspomnieć, że ubiegłe edycje gromadziły ponad 90 tysięcy osób, udowadniając potęgę tej inicjatywy na festiwalowej mapie Polski.

Rzeszowskie Juwenalia mogą pochwalić się czterema prestiżowymi tytułami najlepszych juwenaliów w kraju, zdobytymi odpowiednio w latach 2014, 2018, 2023 oraz 2025. Wyróżnienia te są bezpośrednim efektem przygotowania infrastruktury i dbania o najmniejsze detale, co przekłada się na maksymalne zadowolenie bawiących się pod sceną ludzi.

Kto wystąpi na Rzeszowskich Juwenaliach 2026? Program czterech scen

Zgodnie z wieloletnią tradycją, muzyczne emocje zostaną podzielone na kilka stref tematycznych o bardzo wyrazistym profilu. Dzięki takiemu rozwiązaniu festiwalowicze otrzymają pełną swobodę w dobieraniu koncertów do własnych upodobań, płynnie przemieszczając się między różnymi gatunkami muzycznymi.

Główna Scena PRz ugości znane z letnich festiwali oraz stacji radiowych gwiazdy, podczas gdy Scena Brend skupi się wyłącznie na nowoczesnym rapie i kulturze miejskiej. Z kolei strefa Bunkier pozostanie mekką dla entuzjastów typowo rozrywkowych, tanecznych rytmów. Co bardzo istotne dla uczestników szukających wytchnienia, w tym roku organizatorzy zapowiedzieli otwarcie zupełnie nowej, czwartej sceny pełniącej funkcję strefy relaksu, gdzie będzie można złapać oddech w komfortowych warunkach.

Rozpiska koncertowa na Scenie PRz prezentuje się następująco:

8 maja: Kacperczyk, Lady Pank, Enej, Strachy Na Lachy, Bracia Figo Fagot, Bass Astral

9 maja: Nocny Kochanek, Maryla Rodowicz, Myslovitz, Dżem, Bletka

Harmonogram występów na Scenie Brend:

8 maja: Pezet, Kizo, Żabson, Miü, Malik Montana, White 2115

9 maja: Bambi, PRO8L3M, Zippy Ogar, Sentino, Rów Babicze

Wykaz artystów przypisanych do Sceny Bunkier:

8 maja: Baciary, Skolim, Chwytak & DJ Wiktor & Zuza

9 maja: Zenon Martyniuk, Cypis, DJ Akun

Program majowego wydarzenia wzbogaci aż osiem zróżnicowanych inicjatyw towarzyszących, wśród których znajdą się: tradycyjna pobudka juwenaliowa, wokalne starcie w ramach konkursu „Kill Me With The Music”, szlachetna akcja krwiodawstwa, panel naukowy, zmagania w tygodniu sportu, interaktywna gra terenowa, prezentacje studenckich kół naukowych oraz cicha impreza w słuchawkach, czyli silent disco.

Miasteczko Akademickie PRz zamieni się w potężną strefę festiwalową

Dwudniowa zabawa, zaplanowana na piątek i sobotę (8-9 maja), zagości na rozległym kampusie Politechniki Rzeszowskiej. Według oficjalnych zaleceń, warto rozważyć wcześniejsze przybycie na teren koncertowy zaraz po popołudniowym otwarciu bramek, co pozwoli sprawnie ominąć zatory przy wejściach i zagwarantuje rozpoczęcie szaleństw bez niepotrzebnych nerwów.

Majowe świętowanie to nie tylko niekończąca się muzyka, ale przede wszystkim unikalny klimat pełen rozmów i prawdziwie studenckiej integracji, której nie da się podrobić. Z każdym kolejnym rokiem na miejsce ściągają coraz większe tłumy, szukające tej specyficznej energii. Doskonale skomponowany line-up oraz wzorowa logistyka sprawiają, że rzeszowska impreza niezmiennie utrzymuje status najważniejszej plenerowej atrakcji w całym regionie.

Tegoroczna odsłona ponownie połączy najróżniejsze roczniki – od stawiających pierwsze kroki żaków, przez zadowolonych absolwentów, aż po całe rodziny skupione wokół muzycznych brzmień. O skali sukcesu świadczy najlepiej fakt, że impreza znalazła się w Top 3 pod względem liczby sprzedanych biletów na festiwalach z polską muzyką w 2025 r. (platforma e-bilet).