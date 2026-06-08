Znany piłkarz zrezygnował z kariery. Poświęcił się Bogu i został księdzem

Ks. Bartosz Sobczyk odprawił mszę prymicyjną

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na facebookowym profilu Miasta Mielec, w minioną niedzielę ks. Bartosz Sobczyk odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Dla początkującego duchownego, jego najbliższych krewnych, znajomych i lokalnych parafian był to niezwykle ważny moment. Wydarzenie to obfitowało w głębokie wzruszenie oraz wspólną modlitwę w intencji mężczyzny, który właśnie rozpoczął duszpasterską posługę.

Kariera piłkarska w FKS Stal Mielec

Losy młodego kapłana budzą szczególne zainteresowanie ze względu na jego przeszłość. Przed wstąpieniem do seminarium Bartosz Sobczyk profesjonalnie trenował piłkę nożną, reprezentując barwy FKS Stal Mielec, czyli jednego z najbardziej znanych klubów sportowych w naszym kraju.

Zamiast kontynuować obiecującą karierę na murawie, która dawała mu szerokie perspektywy na rozwój sportowy, podjął odważną decyzję o zmianie życiowych priorytetów. Mężczyzna porzucił świat profesjonalnego futbolu, aby w pełni oddać się powołaniu w kościele katolickim.

Kiedyś grał Ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju – FKS Stal Mielec. Dziś gra Ksiądz w najlepszej drużynie świata – Drużynie Pana Boga - nawiązał podczas uroczystości Pierwszy Zastępca Prezydenta Mielca, Krzysztof Szostak.

Internauci gratulują nowemu księdzu z Mielca

W sieci błyskawicznie zaroiło się od ciepłych słów skierowanych do świeżo upieczonego duszpasterza. Pod facebookowym wpisem z okazji święceń oraz mszy prymicyjnej, użytkownicy zamieścili mnóstwo pozytywnych komentarzy z gratulacjami:

Szczęść Boże na każdy dzień posługi Kapłańskie

Obfitości Łask Bożych na każdy dzień posługi Kapłańskiej oraz opieki Matki Niepokalanej.

Szczęść Boże na Nowej Drodze Życia, pięknej bo kapłańskiej! Niech Maryja i Pan Bóg błogosławią z Góry

Podobne sytuacje zdarzają się we współczesnym świecie stosunkowo często. Nie brakuje osób, które pomimo posiadania stabilnej posady i sporych sukcesów zawodowych, decydują się porzucić dotychczasowe zajęcia na rzecz radykalnej zmiany i całkowitego oddania się sprawom wiary.