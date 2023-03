Znany z TikToka ksiądz o Janie Pawle II. Internauci nie przebierają w słowach

Ks. prał. Stanisław zmarł przygotowując się do mszy. Pożegnali go parafianie

Ksiądz Sebastian Picur duchowny z Podkarpacia, który znany jest w całej Polsce wśród użytkowników TikToka. Ksiądz Picur nie boi się trudnych pytań, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach. Duchowny tym razem odpowiedział na pytanie dotyczące Jana Pawła II.

- Jakie jest księdza zdanie na temat ostatniego zamieszania wokół tematu Jana Pawła II? - brzmiało pytanie internauty.

Co na to ksiądz Sebastian Picur?

- Czy Jan Paweł II mógł popełniać błędy? Tak, ponieważ był człowiekiem. W testamencie napisał: "Wszystkich proszę o przebaczenie". Pomimo to... świętość Papieża potwierdzają liczne cuda i łaski wyproszone przez jego modlitwy i wstawiennictwo - przedstawił swoje stanowisko.

W komentarzach wybuchła burza.

"To nie błędy. To świadome tuszowanie kosztem wielu niewinnych, małych istot"; "Błędy!? To było świadome tuszowanie zbrodni"; "Należy rozróżniać błędy od zamierzonych przestępstw powodujących kolejne zbrodnie" ; "Ja moim dzieciom nie będę owijał w bawełnę. z kościołem" ; "Czy to jest żart? Najgorsza zbrodnią jest zbrodnia czyniona na dzieciach a ludzie, którzy to tuszują, są współwinni" ; "Czyli można całe życie krzywdzić, ale jak w testamencie poproszę o przebaczenie będzie ok?"

Są też komentarze osób, które zgadzają się z opinią księdza:

"Był to wielki człowiek. Pięknie Ksiądz objaśnił. Zgadzam się z każdym słowem" ; "Nigdy nie zwątpię. Kocham całym sercem JP ll" ; "Jan Paweł II dbał o wszystkich. Janie Pawle II, dla większości jednak wciąż jesteś najpiękniejszym człowiekiem, za którym tęsknimy…"; "Jan Paweł 2, ukochany Papież. Nigdy nie zwątpię. Na zawsze w moim sercu".