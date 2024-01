Po rozstaniu z partnerem wypisała wulgaryzmy na znaku granicznym. Tak się tłumaczyła

Pani Halina uratowała sklep przed bandziorem! "Wyciągnął nóż, przystawił mi go. Wówczas nogi się pode mną ugięły!"

Bieszczady. 41-latka wypisała na znaku granicznym wulgaryzmy

Jak dowiedział się PAP do niecodziennego zdarzenia doszło w Tarnawie w Bieszczadach. 41-letnia kobieta została przyłapana na niszczeniu znaku granicznego. Wypisała na nim wulgaryzmy. Jak twierdziła, chciała odreagować emocje po rozstaniu z partnerem. Nie wiedziała, że popełnia poważne przestępstwo.

- Jedna z turystek podchodząc do znaku granicznego dokonała jego dewastacji wykonując na nim kolorowy, wulgarny napis - przekazał PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Powiedział także, że kobieta tłumaczyła mundurowym, że nie wiedziała, iż niszczenie znaku granicznego to przestępstwo. - Wyjaśniła, że dewastując znak, chciała wyrazić swoje emocje, bo właśnie rozstała się z partnerem.

Turystka ze Śląska przyznała się do popełnionego czynu, a sprawa trafi do sądu. Za zniszczenie znaku granicznego grozi jej grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat więzienia.

