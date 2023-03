Zobaczyć świat w różowych barwach? To możliwe w najbardziej instagramowym miejscu na Podkarpaciu [WIDEO, GALERIA]

Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, a mocniej świecące słońce zachęca by wyjść na zewnątrz i rozkoszować się wiosną. Promyki które przebijają się przez coraz śmielej rozkwitające drzewa, tworzą wspaniałą aranżację w szklarni należącej do hotelu Bacówka Radawa SPA, która od kilku lat przyciąga ludzi, którzy kochają wyjątkowe zdjęcia!

-Tak odważnego wystroju jeszcze nie było! Chociaż Bacówkowa szklarnia przyzwyczaiła nas do fantastycznych zmian, to obecny design przebił poprzednie aranżacje. Zresztą przekonajcie się sami – zobaczcie koniecznie zdjęcia!- zachęcają pracownicy hotelu, którzy współtworzyli nową wizualizację instagramowej szklarni . W tym sezonie jest to "pink-instagreenhouse" A dlaczego obecna szata szklarni jest w odcieniach różu?

- Pandemia, inflacja, codzienne zmartwienia. Ostatnie lata nie były łatwe. To czas, kiedy w sposób szczególny potrzeba nam pozytywnego impulsu i perspektywy. I właśnie ta myśl była dla nas inspiracją dla stworzenia wystroju szklarni. Ma ona bowiem symbolicznie przypominać, że na świat warto niekiedy spojrzeć przez pryzmat różowych okularów – mówi Joanna Preisner, właścicielka Hotelu Bacówka Radawa SPA. – Szklarnia szczególnie pięknie prezentuje się wieczorami, gdy dodatkowego blasku, dosłownie i w przenośni, dodaje jej podświetlane logo. Najlepiej zobaczyć to zresztą na żywo! Szklarnia od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem gości hotelu, w tym również znanych celebrytów i influencerów. Szczególnie upodobały ją sobie też osoby organizujące śluby, wieczory panieńskie czy urodziny, które lubią świętować ważne wydarzenia w nietypowych okolicznościach. To nie tylko niebanalne miejsce, ale i fantastyczna sceneria dla fotografii. I tego można być pewnym – zdjęcia tu zrobione to prawdziwy hit mediów społecznościowych!- rekomenduje właścicielka.

Różowa szklarnia faktycznie prezentuje się bajecznie i wzbudza uśmiech, każdego kto do niej wejdzie, a to nie wszytko! Wyjątkowe miejsce na zdjęcia to jedno, ale Anna Tadla-Szawan, Zastępca Dyrektora obiektu Bacówka Radawa SPA podkreślała jeszcze wyjątkowość szklarni z której może skorzystać każdy i to nie tylko na zdjęcia! Jest możliwość spędzenia tam czasu ze znajomymi, zorganizowania spotkania czy imprezy i wówczas cała różowa szklarnia może być nasza. Instagramerzy z całej Polski pokochali bacówkową szklarnię, której wystrój zmienia się trzy razy w roku: zimowy na Boże Narodzenia, wiosenno- letni, a wakacje miesiące dodatkowo obfitują w bujnie porastające kwiaty i zioła wokół szklarni, oraz najpopularniejszy- fermę dyniową jesienią. A jeżeli ktoś chce powiedzieć sakramentalne "TAK" w nietuzinkowym miejscu to "pink-instagreenhouse" może stać się "instawedding venue" -Takie zmiany szklarni lubimy najbardziej! -zapewniła Anna Tadla-Szawan. Szklarnia otwarta jest dla gości 7 dni w tygodniu. Każdy może odwiedzić to miejsce i uwiecznić je na kolorowych zdjęciach. Aranżacje szklarni nigdy nie są powtarzalne. Więc nasze zdjęcia będą wyjątkowe. Teraz czas na słodko- różowy anturaż.