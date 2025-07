Dawid chciał być strażakiem. Nie wrócił z przejażdżki. "Twoja odwaga, dobroć i pasja zostaną w pamięci"

Tragiczny wypadek pod Milówką. Nie żyje 12-latek

Ten wypadek to wciąż zagadka, którą bada policja i prokuratura. Dawid wybrał się na przejażdżkę na hulajnodze, którą prawdopodobnie pożyczył od kolegi. Niestety wszystko poszło nie tak. Chłopak nie dojechał do miejsca docelowego. Około godz. 15.15 został zauważony na drodze w miejscowości Szare. Ta droga biegnie równolegle do trasy S-1. Ludzie, którzy go znaleźli, zadzwonili po pogotowie i próbowali też ratować chłopca, ale jego obrażenia były zbyt rozległe. Dawid zginął.

Ta tragiczna wiadomość po prostu rozbiła na drobne serca mieszkańców Lalik i okolic. Chłopak miał całe życie przed sobą. Cieszył się jak każdy nastolatek trwającą kanikułą. A teraz trzeba go będzie pochować w ciemnej mogile.

Druhowie z OSP w Lalikach żegnają Dawida

Dawid był już członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lalikach. Należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie z tamtejszej OSP nie kryją smutku po tragicznej i niespodziewanej śmierci chłopaka. Pożegnali go wzruszającymi słowami. - Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dziś tragicznie zginął druh Dawid - członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lalikach. Odszedł zbyt wcześnie, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Dawid zawsze był pierwszy na zbiórce. Zawsze gotów, by pomóc, z uśmiechem, zaangażowaniem i sercem oddanym służbie. Był jednym z tych, na których można było liczyć bez słów - podkreślili.

- Choć nie zdążył zostać strażakiem, miał już serce gotowe do poświęcenia. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i wszystkimi, których ta strata dotknęła. Spoczywaj w pokoju, Druhu. Twoja odwaga, dobroć i pasja pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Tyś był prawdziwym ogniem drużyny MDP Laliki - dodali.

Prokuratura tymczasem zaplanowała sekcję zwłok chłopca. Ma ona dać odpowiedź, jaki był mechanizm śmierci Dawida. Śledczy apelują też, by każdy kto ma wiedzę na temat tragicznego wypadku zgłosił się na policję.