12-latek nie żyje, obok leżała hulajnoga. Tajemniczy wypadek i apel o pomoc

Śląskie: Tajemniczy wypadek pod Milówką. 12-latek nie żyje

Sygnał o wypadku służby otrzymały w poniedziałek (21 lipca 2025) w godzinach popołudniowych. O tej sprawie pisaliśmy w "Super Expressie", w tym miejscu. - Na miejscu zostały zebrane ślady. We wtorek, 22 lipca zostaną przesłuchani pierwsi świadkowie. Apelujemy też do świadków, by zgłaszali się do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112 - przekazuje Jolanta Frydel z KPP w Żywcu w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Co wiadomo w tej sprawie? Chłopczyk leżał na drodze biegnącej tuż obok ruchliwej trasy S-1 na wysokości miejscowości Szara pod Milówką. Po godzinie 15:00 w tamtym rejonie zaroiło się od służb. - Zgłaszającymi byli ludzie, jadący tą samą drogą samochodem. Przed przyjazdem służb zaczęli też reanimację chłopca - informuje Jolanta Frydel.

Niestety pomimo wysiłków podróżujących samochodem, a potem też ratowników medycznych, 12-latka nie zdołano uratować. Ofiara miała widoczne obrażenia głowy. Obok chłopczyka leżała hulajnoga, nigdzie natomiast nie znaleziono kasku. Czy w zdarzeniu brał udział inny pojazd? Tego na razie funkcjonariusze nie potwierdzają, ale nie wykluczają takiej ewentualności. Śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratury.

- Przyczyny i okoliczności będziemy wyjaśniać na podstawie oględzin miejsca zdarzenia i sekcji zwłok, która została zlecona na ten tydzień. Wstępne wyniki otrzymamy tuż po przeprowadzeniu sekcji - powiedział w rozmowie z "ESKĄ" prokurator Paweł Nikiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim chłopca składamy wyrazy współczucia. Mundurowi przypominają by - choć przepisy ruchu drogowego na razie nie wymagają zakładania kasku - podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze - zakładać go, bo to może znacząco poprawić nasze bezpieczeństwo.

Galeria ze zdjęciami: To tu doszło do wypadku z udziałem 12-latka

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

