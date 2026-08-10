Nieprzytomny 13-latek za stadionem w Kobiernicach

W niedzielne popołudnie, 9 sierpnia, ratownicy ruszyli do akcji w powiecie bielskim. Za obiektem sportowym przy ulicy Sportowej w Kobiernicach odnaleziono nastolatka potrzebującego pilnej interwencji medycznej. Konieczne było wezwanie załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na miejsce zdarzenia. Portal Beskidzka24.pl poinformował o całej sprawie jako pierwszy.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernicach zauważyli chłopca podczas rutynowego patrolowania brzegu rzeki Soły przy pomocy drona. Zgłoszenie o zaistniałej sytuacji trafiło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dokładnie o godzinie 17.15.

Z pierwszych dramatycznych doniesień wynikało, że poszkodowanym jest dziecko w wieku zaledwie sześciu lub siedmiu lat, które znajdowało się na rowerze, ale zachowało jeszcze funkcje oddechowe.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Śmigłowiec LPR wezwany do pijanego nastolatka w Kobiernicach

Kiedy ratownicy dotarli pod wskazany adres, okazało się, że poszkodowanym jest trzynastolatek będący pod silnym działaniem alkoholu. Służby skierowały tam helikopter medyczny o kryptonimie Ratownik 4, a lokalni strażacy zajęli się zabezpieczeniem terenu podczas lądowania oraz startu tej maszyny.

Załoga natychmiast udzieliła młodemu pacjentowi niezbędnej pomocy, po czym zdecydowano o jego transporcie do placówki medycznej zwykłą karetką. Lekarze musieli wykonać u niego zabieg płukania żołądka na oddziale szpitalnym.

W tej interwencji brały udział dwa zastępy strażaków z jednostek JRG1 oraz OSP Kobiernice. Teren zabezpieczał też patrol policyjnego wydziału ruchu drogowego, a pomocy medycznej poszkodowanemu udzielali ratownicy z karetki oraz załoga helikoptera Ratownik 4.

Przedstawiciele służb stanowczo proszą rodziców o pilnowanie swoich pociech i regularne rozmowy o zgubnych skutkach picia napojów procentowych. Medycy przypominają, że alkohol dewastuje rozwijający się organizm młodego człowieka i w skrajnych przypadkach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Funkcjonariusze radzą również, aby nigdy nie ignorować widoku nieprzytomnego dziecka i zawsze od razu wzywać fachową pomoc.