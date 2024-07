16-latek złożył swój pierwszy biznes. Ma dla was watę cukrową w czterech smakach!

Okradł księdza po mszy świętej. O kradzież obwinił duchownego. "Jakby mi pożyczył 200 zł, to bym nie musiał"

Żadna praca nie hańbi. Najbogatsi ludzie na świecie i jednocześnie najwięksi biznesmeni, zaczynali od zarabiania pieniędzy w bardzo młodym wieku. Jedni roznosili gazety, inni byli sprzedawcami w sklepie z warzywami, a jeszcze inni jak Michael Bloomberg, polityk i były burmistrz Nowego Jorku, jako student zarabiał na życie przy obsłudze parkingu. W ślady wielkich biznesmenów postanowił pójść 16-letni Oliwier z Sosnowca, który właśnie założył swój pierwszy biznes, by zarobić na prawo jazdy.

O wszystkim w mediach społecznościowych powiadomił Ogród Botaniczno-Zoologiczny CEE Egzotarium Sosnowiec, przed którym młody przedsiębiorca ustawił swoje stanowisko do robienia waty cukrowej i to w czterech smakach.

- To Oliwier. Oliwier ma dopiero 16 lat, ale postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Założył swoją pierwszą działalność gospodarczą i chcąc zarobić na prawo jazdy, postanowił zająć się produkcją i sprzedażą waty cukrowej. My mu to umożliwiliśmy - piszą pracownicy sosnowieckiego Egzotarium.

16-latek ma atestowaną maszynę, jest przeszkolony i co ważne, zdeterminowany i niezwykle sympatyczny. W każdy weekend znajdziecie go przed Egzotarium, gdzie oferuje swoje usługi.

W sieci od razu zaroiło się od komentarzy, a nawet ofert pracy dla chłopaka, a także darmowych dodatkowych jazd przed właściwym egzaminem na prawo jazdy. Mieszkańcy oprócz trzymania kciuków, chwalą Oliwiera za postawę i chęć do pracy. Młodego przedsiębiorcę pochwalił również prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

- Takie podejście bardzo mi się podoba. Bardzo szanuję za podejście i odwagę. Brawa też dla rodziców - napisał Chęciński w mediach społecznościowych.