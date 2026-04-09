16-letnia Iza zginęła od 50 ciosów nożem. Śledczy wracają do makabrycznej zbrodni sprzed 25 lat

Śledczy wracają do zabójstwo sprzed 25 lat. 16-letnia Iza zginęła podczas powrotu do domu z dyskoteki

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie ponownie prowadzi czynności w sprawie zabójstwa 16-letniej Izabeli M. z 2001 roku. Śledztwo zostało wcześniej umorzone w 2008 roku z powodu niewykrycia sprawcy.

Z ustaleń wynika, że do zbrodni doszło 10 sierpnia około godziny 22 w rejonie ulicy Kąpielowej. Sprawca zaatakował wracającą z dyskoteki nastolatkę, zadając jej blisko 50 ran kłutych i ciętych.

Sprawa była wówczas szeroko komentowana i nagłaśniana nie tylko przez lokalne media.

Nowe działania śledczych i apel o pomoc

- Pomimo umorzenia śledztwa sprawa nadal pozostawała w zainteresowaniu organów ścigania. Od września 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Myszkowie wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu do spraw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Archiwum X) wykonuje intensywne czynności procesowe - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

W związku z prowadzonymi działaniami prokuratura w Myszkowie oraz Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apelują do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o ich przekazanie.

W ramach dotychczasowych czynności przesłuchano kilkunastu świadków oraz zasięgnięto opinii ekspertów z różnych dziedzin.

- Współczesne możliwości kryminalistyczne umożliwiły pozyskanie z uprzednio zabezpieczonych dowodów śladów, które aktualnie poddawane są szczegółowej analizie - mówił prok. Ozimek.

