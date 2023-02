i Autor: Pixabay 17-latek grał z kolegami w piłkę. Zasłabł i upadł na boisku. Ratownicy stoczyli dramatyczną walkę o jego życie

Dramatyczna akcja ratunkowa

17-latek grał z kolegami w piłkę. Zasłabł i upadł na boisku. Ratownicy stoczyli dramatyczną walkę o jego życie

To miała być dobra zabawa, a skończyła się dramatyczną walką ratowników o życie 17-letniego chłopaka, który nagle w trakcie gry w piłkę z kolegami upadł na boisko. U nastolatka doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano zarówno karetkę, jak i śmigłowiec LPR, którym ostatecznie chłopak został przetransportowany do szpitala.