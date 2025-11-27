18-letni kierowca bmw walczy o życie po zderzeniu z autobusem. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-27 8:28

W Mysłowicach 18-letni kierowca samochodu marki BMW, zderzył się czołowo z autobusem komunikacji miejskiej. Siła uderzenia była ogromna. Po przybyciu policji i ratowników medycznych okazało się, że stan młodego mężczyzny jest bardzo ciężki. Konieczne było wezwanie śmigłowca LPR.

  • We wtorek (25 listopada) w Mysłowicach doszło do zderzenia samochodu bmw z autobusem komunikacji miejskiej.
  • Według wstępnych ustaleń policji, kierujący bmw 18-latek nie dostosował prędkości do warunków. W ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
  • Niegroźnych obrażeń doznali także kierowca autobusu oraz jeden z jego pasażerów.

Przerażający wypadek w Mysłowicach. 18-latek walczy o życie

Dramat rozegrał się we wtorek, 25 listopada, tuż przed godziną 13:00. To właśnie wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach odebrał zgłoszenie o potężnym zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. Na miejsce natychmiast skierowano patrole drogówki oraz inne służby.

Jak informują policjanci, za kierownicą samochodu osobowego siedział 18-letni mieszkaniec Katowic. W wyniku zderzenia doznał on bardzo poważnych obrażeń. Konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec przetransportował ciężko rannego nastolatka do specjalistycznego szpitala, gdzie lekarze toczą walkę o jego życie.

W wypadku ucierpiały także inne osoby. Niegroźnych obrażeń doznali kierujący autobusem oraz jeden z dwóch pasażerów podróżujących pojazdem komunikacji miejskiej.

Co było przyczyną wypadku bmw z autobusem? Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze pracujący na miejscu tragedii przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do wypadku doszło najprawdopodobniej z winy młodego kierowcy. - Kierujący bmw, jadąc ulicą 3-Maja od ulicy Laryskiej, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, zderzając się z jadącym z naprzeciwka autobusem komunikacji miejskiej – czytamy w oficjalnym komunikacie mysłowickiej policji.

Trudne, zimowe warunki pogodowe sprawiają, że na drogach jest wyjątkowo niebezpiecznie. Śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność i wcześnie zapadający zmrok wymagają od kierowców wzmożonej koncentracji i zdjęcia nogi z gazu. Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i dostosowanie stylu jazdy do aury. Mundurowi przypominają również o konieczności odpowiedniego przygotowania pojazdu do zimy, w tym o zmianie opon na zimowe.

Sprawą wypadku w Mysłowicach zajmują się teraz śledczy pod nadzorem prokuratury. O dalszym losie 18-letniego kierowcy, gdy tylko jego stan zdrowia na to pozwoli, zdecyduje sąd.

18-letni kierowca bmw walczy o życie po zderzeniu z autobusem. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR
ZDERZENIE Z AUTOBUSEM
ŚLĄSKA POLICJA
BMW
ŚMIGŁOWIEC LPR