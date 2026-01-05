19-latek wywołał awanturę podczas imprezy sylwestrowej. Złamał policjantowi nos

W sylwestrowy wieczór w miejscowości Nierada policja interweniowała z powodu awantury na prywatnej imprezie.

W trakcie interwencji 19-letni, nietrzeźwy mieszkaniec Sosnowca zaatakował funkcjonariuszy, łamiąc jednemu z nich nos.

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia za napaść na policjanta.

Furia 19-latka podczas imprezy sylwestrowej. Złamał nos policjantowi podczas interwencji

Do zdarzenia doszło w sylwestrowy wieczór. Jak informuje policja, dyżurny z komendy w Myszkowie otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z domów w Nieradzie, gdzie odbywała się prywatna impreza. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol. Po przybyciu pod wskazany adres mundurowi zastali właścicielkę posesji oraz kilkunastu uczestników spotkania. Sytuacja wydawała się napięta, jednak nikt nie spodziewał się tego, co miało nastąpić za chwilę.

W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia, jeden z uczestników imprezy, 19-letni mieszkaniec Sosnowca, zaczął zachowywać się wulgarnie i wyjątkowo agresywnie wobec interweniujących policjantów. Mężczyzna nie reagował na polecenia uspokojenia się. Eskalacja agresji nastąpiła błyskawicznie. W pewnym momencie 19-latek odepchnął jednego z funkcjonariuszy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie. W odpowiedzi policjanci, zgodnie z procedurami, zmuszeni byli zastosować wobec niego chwyty obezwładniające. To jednak tylko spotęgowało furię młodego mężczyzny. Podczas próby obezwładnienia, agresor zdołał uderzyć jednego z policjantów kolanem prosto w głowę. Skutki tego brutalnego ataku okazały się bardzo poważne – funkcjonariusz doznał złamania nosa.

Co grozi za atak na funkcjonariusza?

Agresywny 19-latek został ostatecznie obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Mieszkaniec Sosnowca trafił prosto do policyjnej celi, gdzie spędził resztę nocy, trzeźwiejąc. Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a młodemu mężczyźnie grożą poważne konsekwencje. Jak przypominają stróże prawa, atak na funkcjonariusza jest poważnym przestępstwem. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat więzienia.