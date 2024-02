Kolej do Pyrzowice nie cieszy się popularnością wśród pasażerów lotniska. Są nowe statystyki

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w miejscowości Rogoźnik w powiecie będzińskim. Około godziny 10 pogotowie zostało wezwane do 2,5-letniego dziecka, które połknęło żrącą substancję do przetykania rur - informuje RMF.pl.

Początkowo dziecku pomocy udzielali ratownicy medyczni, zdecydowano jednak o błyskawicznym transporcie do szpitala, dlatego na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko trafiło do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. - Stan dziecka jest dobry. Zostanie przez kilka dni w szpitalu - informuje krótko Wojciech Gumułka, rzecznik GCZD w Katowicach.

