Według wstępnych ustaleń, 20-letni kierowca volkswagena nie zastosował się do znaku STOP, w wyniku czego potrącił kobietę.

Kierowca był trzeźwy. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Wczoraj krótko przed godziną 18, na skrzyżowaniu ulicy Powstańców w Pielgrzymowicach, rozegrała się tragedia. Jak wynika z informacji przekazanych przez pszczyńską policję, to właśnie tam 20-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, siedzący za kierownicą volkswagena, doprowadził do wypadku śmiertelnego.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że młody kierowca, dojeżdżając do skrzyżowania, zignorował znak STOP. To rażące naruszenie przepisów miało katastrofalne skutki. Mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, który następnie z dużą siłą potrącił prawidłowo poruszającą się 73-letnią rowerzystkę. Siła uderzenia była tak duża, że kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia. Pomimo natychmiastowej pomocy i prowadzonej na miejscu reanimacji, życia 73-letniej kobiety nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej śmierć na miejscu zdarzenia.

Kierowca volkswagena był trzeźwy

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały służby. Zabezpieczeniem śladów zajęli się policjanci z pszczyńskiej drogówki oraz technik kryminalistyki. Wszystkie czynności prowadzone były pod ścisłym nadzorem prokuratora, który przybył na miejsce zdarzenia. Jak informuje policja, 20-letni kierowca volkswagena był trzeźwy w chwili wypadku. To jednak nie kończy procedury. Zgodnie ze standardami w takich przypadkach, od mężczyzny została pobrana krew do szczegółowych badań toksykologicznych, które mają wykluczyć obecność w jego organizmie innych substancji psychoaktywnych.

Funkcjonariusze przypominają, że jesień to szczególnie niebezpieczny okres na drogach. Szybko zapadający zmrok, częste opady deszczu i ograniczona widoczność wymagają od nas wszystkich wzmożonej czujności. Warto zadbać o elementy odblaskowe i sprawne oświetlenie, a przede wszystkim – przewidywać zachowania innych i bezwzględnie stosować się do przepisów. Chwila nieuwagi może kosztować ludzkie życie.

