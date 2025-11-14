Autobus pełen pasażerów wylądował w rowie. Malutkie dziecko trafiło do szpitala

W Pruchnej na ul. Katowickiej kierowca autobusu zjechał do rowu, aby uniknąć zderzenia z samochodem osobowym.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Do szpitala na badania przewieziono dwoje dzieci w wieku 1 roku i 15 lat.

Wypadek autobusu pełnego pasażerów. Kierowca nie zachował ostrożności

Do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 13 listopada w miejscowości Pruchna w powiecie cieszyńskim. Po godzinie 16:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o autobusie, który wypadł z drogi i znalazł się w przydrożnym rowie. Pojazdem podróżowało około 20 pasażerów. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz zespoły ratownictwa medycznego. Konieczne było zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia dokonali wstępnych ustaleń dotyczących przyczyn i przebiegu wypadku. Jak wynika z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, wszystko wskazuje na to, że winę ponosi kierowca autobusu. Z relacji mundurowych dowiadujemy się, że kierujący autobusem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu osobowego, który zatrzymał się w związku ze zwężeniem drogi. Aby uniknąć potężnego zderzenia z tyłem auta, kierowca podjął decyzję o gwałtownym manewrze. Skręcił, zjechał z jezdni i zsunął się do przydrożnego rowu. Ten desperacki ruch prawdopodobnie zapobiegł jeszcze większej tragedii, ale nie obyło się bez konsekwencji. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierowca autobusu, jak i osoba prowadząca samochód osobowy, byli trzeźwi.

Dwoje dzieci trafiło do szpitala. Poszkodowany został roczny maluch

Najbardziej w całym zdarzeniu ucierpieli najmłodsi pasażerowie. Jak podaje policja, do szpitala przewieziono dwoje dzieci. Jedno z nich to zaledwie roczne niemowlę, a drugie to 15-latek. Oboje zostali przetransportowani do placówki medycznej w celu przeprowadzenia specjalistycznych i szczegółowych badań, które mają wykluczyć obrażenia wewnętrzne.

