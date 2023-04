36-latek zginął w roztrzaskanym mercedesie! Koszmar w Wielką Sobotę

Śmiertelny wypadek w Bieruniu. 36-latek z mercedesa roztrzaskał się o drzewo

36-letni kierowca mercedesa nie żyje - to bilans wypadku, do którego doszło w Bieruniu w Wielką Sobotę, 8 kwietnia. Wszystko działo się ok. godz. 12 na ul. Turystycznej. Według wstępnych informacji policji mężczyzna wyprzedzał kilka samochodów, ale w czasie manewru zderzył się z jednym z nich. Później utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - zginął na miejscu w roztrzaskanym mercedesie. - Droga DW 931, na odcinku gdzie doszło do wypadku, przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Bieruńscy śledczy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach, będą teraz ustalali przyczyny i dokładne okoliczności tego wypadku - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania