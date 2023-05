48-latek zginął w Elektrociepłowni Tychy. Przerażające ustalenia śledczych

Wypadek w Elektrociepłowni Tychy

Tragedia wydarzyła się w środę, 24 maja w Elektrociepłowni Tychy. Przed godziną 10.00 policjanci zostali powiadomieni o śmiertelnym wypadku na terenie zakładu. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 48-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego. Pierwsze informacje mówiły o tym, iż mężczyzna został wciągnięty przez maszynę. Na miejscu zdarzenia czynności prowadziła policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy dążą do wyjaśnienia przyczyn tragedii. Znamy najnowsze ustalenia.

- Wstępnie ustalono, iż ofiarą była osoba, która prowadziła prace konserwacyjne przy maszynie do przemiału biomasy. Z niewiadomych powodów 48-latek znalazł się wewnątrz maszyny, która została ona uruchomiona. Doszło do zgonu. Na chwilę obecną badamy, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy do śmierci przyczyniły się osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie - mówi nam Maria Paszek z Prokuratury Rejonowej w Tychach.

Śmierć poniósł 48-letni pracownik firmy zewnętrznej. Zlecono sekcję zwłok. Teraz prokuratura przesłuchuje m.in. świadków i osoby, które odpowiadają za konserwację takich maszyn.

W działaniach na miejscu tragedii brała udział straż pożarna, policja. Lądował również śmigłowiec LPR.