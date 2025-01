Agresywny pies siał postrach. Wiadomo, kto jest właścicielem zwierzęcia

Na A4 w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia kilku pojazdów. Przejazd jest utrudniony

Tarnowskie Góry. Agresywny pies pogryzł dwóch mężczyzn

Przypomnijmy, że, 18 grudnia w Tarnowskich Górach policjanci otrzymali zgłoszenie o bezpańskim psie, który przy ul. Parkowej (dzielnica Bobrowniki Śląskie) pogryzł mężczyznę, który wrócił do domu tuż po tym, jak odwiózł córkę na szkolną wycieczkę. Mężczyzna przed wejściem do domu zauważył psa, a gdy próbował go przepędzić, zwierzę się na niego. Pies ugryzł 44-latka w nogę i uciekł.

Poszkodowany zgłosił się do szpitala. Kilkanaście minut później ten sam pies zaatakował innego mężczyznę. Kilka posesji dalej agresywne zwierzę pogryzło 34-latka m.in. w twarz. Tarnogórzanin również trafił do szpitala na dalsze badania.

Agresywny pies po ataku udał się na sąsiednią posesję, gdzie nadal warczał i zachowywał się agresywnie. Na miejsce wezwano rakarza, który mimo starań, nie był w stanie schwytać zwierzęcia. Do akcji wkroczyli policjanci, którzy musieli strzelić do psa.

Właścicielka agresywnego psa znaleziona

Jak informuje Radio Eska, po kilkunastu dniach poszukiwań, policjantom we współpracy z weterynarzem udało się ustalić właścicielkę psa. To 56-letnia mieszkanka Tarnowskich Gór. Trwają czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 77 § 2 kodeksu wykroczeń. Po zakończeniu sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Źródło: Agresywny pies pogryzł dwie osoby w Tarnowskich Górach. Został zastrzelony. Znaleziono właścicielkę