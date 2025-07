W czwartek, 31 lipca, w Sosnowcu na ul. Mikołajczyka, podczas interwencji policji, śmiertelnie postrzelony został agresywny mężczyzna atakujący funkcjonariuszy z niebezpiecznym przedmiotem. Wideo z interwencji trafiło do sieci.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła dwa śledztwa: w sprawie napaści na funkcjonariuszy oraz w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów w związku z użyciem broni palnej.

Zabezpieczono przedmioty znalezione przy napastniku i zlecono sekcję zwłok, która ma obejmować badania toksykologiczne.

Sosnowiec. Mężczyzna postrzelony podczas interwencji. Wstrząsające wideo

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 31 lipca w Sosnowcu. Podczas interwencji policji postrzelony został agresywny mężczyzna, który ruszył na mundurowych z niebezpiecznym przedmiotem. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, co wydarzyło się na ul. Mikołajczyka. Mimo wezwań do odrzucenia broni, mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Mundurowi oddali kilka strzałów. Z relacji kobiety będącej świadkiem zdarzenia wynika, że policja oddała strzały ostrzegawawcze.

- Jechałam do pracy i pan biegał z jakimś narzędziem, wyleciał z samochodu, wyleciał mi przed maskę. Zahamowałam, on przeleciał i uderzył w szybę i ja odjechałam. Jechałam sama, więc dla własnego bezpieczeństwa wolałam się oddalić. Przyjechała policja, padły strzały ostrzegawcze, ale to na niego nie działało. Był tak pobudzony, że... Był uzbrojony chyba w jakąś pałkę metalową, nie wiem, co to było, bo to się działo bardzo szybko. W życiu bym nawet nie pomyślała, że coś takiego może się stać. Nie wiem, czy ten mężczyzna jest mieszkańcem Sosnowca. Tyle pamiętam, że był bardzo pobudzony i biegał boso - powiedziała reporterowi "Super Expressu" mieszkanka Sosnowca, będąca świadkiem zdarzenia.

Wiadomo, że ofiarą tragicznego zdarzenia jest Polak. Komenda Główna Policji zdementowała sugestie, że agresorem był migrant.

Śledztwo prokuratury. Sprawdzą, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła dwa odrębne śledztwa. Jak informuje prok. Bartosz Kilian, jedno z nich dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy i uszkodzenia mienia, a drugie ma na celu wyjaśnienie, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów w związku z użyciem broni palnej. Jest to standardowe działanie w przypadku użycia broni palnej przez policję.

- Postępowanie dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień z uwagi na użycie broni służbowej i zadanie obrażeń mężczyźnie, który w następstwie tej interwencji zmarł. Nie przesądzamy o naruszeniu przepisów ze strony funkcjonariuszy. (…) Przyjętą praktyką jest, że tego rodzaju postępowanie przeprowadza się przy każdym użyciu broni służbowej – wyjaśnił prok. Kilian, cytowany przez PAP.

Prokuratura zabezpieczyła przedmioty znalezione przy napastniku i zleciła sekcję zwłok, która ma obejmować badania toksykologiczne i analizę śladów powystrzałowych.

Atakował samochody i policjantów, nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.