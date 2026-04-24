Airbus A320 wleciał w gradobicie. Pilot musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Katowicach

Awaryjne lądowanie Airbusa A320 na lotnisku Katowice-Pyrzowice

Zaraz po starcie maszyny rozegrały się dramatyczne sceny. Piloci Airbusa A320 chcieli bezpiecznie wyminąć groźny front atmosferyczny, jednak niespodziewanie wlecieli w obszar gwałtownego gradobicia, znanego w branży jako „hail strike”. W obliczu ogromnego zagrożenia kapitan natychmiast zarządził przerwanie lotu i skierował uszkodzony samolot w stronę najbliższego dostępnego portu lotniczego.

Ostatecznie załoga sprowadziła maszynę na pas startowy portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Wszyscy pasażerowie opuścili pokład bez najmniejszych obrażeń, jednak szybkie oględziny kadłuba udowodniły, że samolot został drastycznie zniszczony przez żywioł.

Firma LS Technics wylicza uszkodzenia. Kadłub i skrzydła do naprawy

Eksperci techniczni od razu po lądowaniu przystąpili do wnikliwej analizy stanu maszyny. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na platformie Facebook przez specjalistów z firmy LS Technics, lodowe bryły zdemolowały głównie przedni fragment kadłuba oraz krawędzie natarcia na skrzydłach i statecznikach. Są to kluczowe elementy aerodynamiczne, od których zależy stabilność i bezpieczeństwo podczas lotu.

Zaledwie kilka sekund kontaktu z gradem wystarczyło, aby spowodować głębokie usterki strukturalne. Przywrócenie samolotu do pełnej sprawności wymusi teraz skomplikowane działania serwisowe. Mechanicy muszą przeprowadzić wnikliwe testy, zrekonstruować zniszczone powierzchnie metalowe i kompozytowe oraz drobiazgowo sprawdzić wszystkie systemy elektroniczne.

Uszkodzony statek powietrzny przebywa obecnie w hangarze serwisowym, gdzie trwają intensywne prace naprawcze. Przewoźnik będzie mógł z niego ponownie skorzystać dopiero wtedy, gdy maszyna odzyska absolutną sprawność techniczną.

Gradobicia nad Europą zagrażają lotnictwu. Trudne wykrywanie burz

Analitycy lotniczy ostrzegają, że takie incydenty z udziałem samolotów pasażerskich będą się nasilać. Nad kontynentem europejskim tworzy się coraz więcej gwałtownych burz konwekcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo spotkania gradu na wysokościach przelotowych. Sytuację pogarsza fakt, że takie anomalie bywają niezwykle trudne do przewidzenia, a radary pogodowe zamontowane w samolotach nie zawsze radzą sobie z ich odpowiednio wczesnym namierzeniem.

Przedstawiciele firmy LS Technics zaznaczają, że usuwanie skutków tak ekstremalnych uderzeń to proces wymagający od inżynierów ogromnej wiedzy, precyzji i odpowiedzialności. To wyłącznie od rzetelności ekip serwisowych zależy, czy poważnie naruszona konstrukcja znów będzie mogła całkowicie bezpiecznie transportować pasażerów w przestworzach.

