Alert RCB dla mieszkańców jednego powiatu! Władze radzą zostać w domach

Alert RCB rozesłany do mieszkańców powiatu żywieckiego. „Unikaj aktywności na zewnątrz”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa właśnie rozesłało SMS-owe ostrzeżenia do mieszkańców powiatu żywieckiego (woj. śląskie). Powodem ostrzegania mieszkańców powiatu żywieckiego w dniu 9 listopada jest zła jakość powietrza – poziom pyłów zawieszonych PM10 przekroczył dopuszczalne normy. W Alercie RCB apeluje się o unikanie przebywania na otwartym powietrzu i niewietrzenie mieszkań. Treść wiadomości, którą otrzymali mieszkańcy, brzmiała:„Uwaga! Dziś (09.11) zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania”. Komunikaty tego typu wysyłane są tylko w sytuacjach realnie zagrażających zdrowiu, gdy stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza wartości uznawane za bezpieczne.

Czym jest pył PM10 i dlaczego jest groźny?

Pył PM10 to mieszanina mikroskopijnych cząstek, które powstają głównie w wyniku spalania paliw stałych – m.in. w domowych piecach. Wysokie stężenie PM10 może powodować: podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, duszność, bóle głowy, u przewlekle chorych zaostrzenie objawów astmy i chorób serca, a przy długotrwałej ekspozycji – zwiększone ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów płuc. Szczególnie narażone na skutki zwiększonego smogu są dzieci, osoby starsze oraz chorujące przewlekle.

Jak działa system alertów RCB?

Alert RCB to system SMS-owych ostrzeżeń wprowadzony ustawowo w 2018 roku. Działa automatycznie – nie trzeba się do niego zapisywać. Każda osoba przebywająca na obszarze, którego dotyczy zagrożenie, otrzymuje wiadomość bez względu na operatora sieci. Komunikaty wydawane są tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak ekstremalne zanieczyszczenie powietrza, powodzie i wichury, pożary, awarie przemysłowe czy zagrożenia epidemiczne. Jesień i zima to okres, w którym zanieczyszczenie powietrza w południowej Polsce regularnie przekracza normy. W dolinach, takich jak okolice Żywca, utrzymują się niekorzystne warunki cyrkulacji powietrza – smog nie ma gdzie „uciec”.

