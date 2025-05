Alpejski klimat w samym sercu Śląska. "Polska Szwajcaria" zachwyca turystów

"Polska Szwajcaria" wzbudza zachwyt

Choć to Szwajcaria kojarzy się z majestatycznymi górami i pocztówkowymi krajobrazami, Polska nie pozostaje w tyle. W sercu Beskidu Śląskiego, a dokładnie w malowniczej Wiśle znajduje się bowiem wyjątkowy most, który w połączeniu z lokalnym krajobrazem przedstawia się naprawdę oszałamiająco. Co ciekawe, jest tam od lat, lecz nadal niewielu Polaków miało okazję zobaczyć go na własne oczy, a szkoda!

Most kolejowy nad potokiem Łabajów. Beskidzka perełka inżynierii

Wysoki na ponad 25 metrów i długi na 120 metrów most kolejowy nad doliną potoku Łabajów to jeden z najbardziej spektakularnych zabytków techniki w Beskidach. Jego monumentalna konstrukcja oparta na siedmiu łukach przypomina dzieła inżynieryjne, jakie podziwiać można w Alpach, a jednak ten niezwykły obiekt znajduje się w Polsce, zaledwie kilka kilometrów od centrum Wisły.

Most powstał w latach 1931-1933, w ramach budowy linii kolejowej do Wisły Głębce. Za projekt odpowiedzialni byli wybitni polscy inżynierowie, a dokładnie Stanisław Saski, Ksawery Goryanowicz i Tadeusz Meyer. Choć linia miała prowadzić dalej, aż do Zwardonia, plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Tym samym ostatecznie tor kończy się kilkaset metrów za mostem. Co ciekawe linia pozostała jednak czynna, a pociągi nadal kursują do stacji końcowej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Most kolejowy nad doliną Łabajowa w Wiśle [ZDJĘCIA]

Spacer jak w Alpach. Widoki zapierające dech w piersiach

Most nad Łabajowem warto zobaczyć zarówno z dołu, spacerując wzdłuż doliny potoku, jak i z pokładu pociągu. Widok, jaki rozciąga się z torów, przypomina krajobrazy znane z folderów turystycznych Szwajcarii – zielone zbocza, górskie potoki i majestatyczne wzniesienia. To doskonałe miejsce na krótki wypad, sesję fotograficzną czy romantyczny spacer. Warto wspomnieć, iż w kwietniu 2024 roku ten majestatyczny obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego, co tylko potwierdza jego unikalną wartość.

Wisła perła Beskidu Śląskiego. Tu nie da się nudzić!

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić słynny most kolejowy w Wiśle, koniecznie zostań na dłużej. To malownicze miasteczko oferuje znacznie więcej niż tylko zachwycające widoki. Wisła to bowiem prawdziwy raj dla miłośników górskich wędrówek. Czekają tu dziesiątki szlaków turystycznych – zarówno tych łatwych, idealnych na rodzinne spacery, jak i bardziej wymagających tras prowadzących na Baranią Górę, Stożek czy Trzy Kopce Wiślańskie. W centrum miasta natomiast warto zobaczyć Zameczek Prezydencki na Zadnim Groniu, czyli letnią rezydencję głowy państwa oraz Muzeum Beskidzkie, które przybliża życie górali śląskich.