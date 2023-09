GOPR-owcy ruszyli na pomoc Amerykaninowi, który utknął w tureckiej jaskini

Amerykański naukowiec Mark Dickey źle się poczuł, zaczął krwawić z brzucha podczas podziemnej ekspedycji trzeciej co do głębokości jaskini w Turcji - Morca. 40-latek utknął na głębokości 1276 metrów pod ziemią w sobotę. Jego kompanom udało się do przetransportować do obozowiska 1000 metrów pod powierzchnią ziemi.

Trwa bardzo skomplikowana akcja ratunkowa, do której dołączyli GOPR-owcy z województwa śląskiego. Kierownikiem akcji ratunkowej koordynowanej przez European Cave Rescue Association oraz Türkiye Mağaracılık Federasyonu, czyli turecką federację speleologiczną, jest Włoch Giussepe Conti z Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS.

- Nasz pierwszy zespół składający się z ratownika Grupa Jurajska GOPR będącego jednocześnie ratownikiem medycznym oraz dwóch ratowników Grupa Sudecka GOPR, którzy są jednocześnie członkami Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego zszedł dzisiaj pod ziemię - informuje GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Ich zadaniem jest dotarcie z lekarstwami i pożywieniem do biwaku, gdzie znajduje się poszkodowany, a następnie razem z ratownikami z Bułgarii przygotowanie do transportu poszkodowanego w noszach odcinka jaskini od około -900 do -700 metrów - informują ratownicy.

Do Turcji dotarł także drugi zespół ratowników z Polski, w skład którego wchodzi dwóch ratowników GOPR Beskidy i jednego Grupa Krynicka GOPR. Ratownicy są już w obozie i czekają na rozdysponowanie do zadań.

Ratownikom do tej pory udało się udało się już zorganizować łączność pomiędzy biwakiem, a bazą akcji na powierzchni. Dzięki temu wiadomo, że stan poszkodowanego w ostatnim czasie się poprawia, natomiast obecni przy nim medycy zdecydują, czy na powierzchnię będzie on transportowany w noszach jaskiniowych, czy też może nie będzie takiej konieczności. Amerykaninowi podano także 6 jednostek krwi i lekarstwa.

Jak podkreślają ratownicy akcja jest bardzo skomplikowana i może potrwać od 10 do 14 dni. Doświadczonemu jaskiniowcowi w idealnych warunkach dotarcie na powierzchnię zajmuje 15 godzin. W działania zaangażowanych jest 150 osób.

Morca Düdeni'nin açılmış kesiti. Mağara girişinden Mark'ın bulunduğu derinliğe ulaşmak tecrübeli mağaracılar için 10 saat sürüyor. Onlarca ip inişinin yanında mağarada omuz genişliğinde, kıvrımlı geçitler de bulunuyor. pic.twitter.com/DBkytfi9GJ— Türkiye Mağaracılık Federasyonu (@tumaf1) September 5, 2023

📍 Mersin • Anamur3 Eylül tarihinde Taşeli platosu, Morca düdeni mağarasında keşif çalışması yapan yabancı uyruklu bir kişinin 1.276 metre derinlikteki mağarada rahatsızlandığı ihbarı alınmıştır.#AFAD koordinasyonunda, ulusal ve uluslararası ekiplerle kurtarma faaliyeti… pic.twitter.com/TjT87wjEL4— AFAD (@AFADBaskanlik) September 4, 2023