Andrzej Poniszowski zmarł nagle. Jego śmierć poruszyła śląskich policjantów. Ich słowa wyciskają łzy

Bardzo smutne wieści

Nagła śmierć policjanta Andrzeja Poniszowskiego wstrząsnęła całym śląskim środowiskiem policyjnym. Aspirant Poniszowski zmarł w poniedziałek, 23 stycznia rano. Słowa jakimi żegnają go koledzy ze śląskiego garnizonu, sprawiają, że łzy same cisną się do oczu. "Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążonych w smutku bliskich i przyjaciół".