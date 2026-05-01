Pałac Prezydencki i spotkanie z Łukaszem Litewką

Wszystko zaczęło się 3 lutego 2026 roku podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Rozmowy dotyczyły problemu patoschronisk w Polsce, a w gronie zaproszonych gości znalazł się poseł Łukasz Litewka, który od razu przykuł uwagę swoją postawą.

Alicja Stefaniuk, obecna na miejscu fotografka, zapamiętała go jako osobę niezwykle naturalną i otwartą.

- Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I może zabrzmi to patetycznie, ale od razu dało się od niego wyczuć dobro i zauważenie drugiego człowieka – napisała w serwisie X.

Historia pewnej apaszki.Ta historia zaczyna się 3 lutego. Pałac Prezydencki. Czekałam na rozpoczęcie spotkania, gotowa wykonać fotorelację ze spotkania w sprawie patoschronisk w Polsce.Wtedy podszedł do mnie poseł Łukasz Litewka. Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I… pic.twitter.com/kLuM9zOkKb— Alicja Stefaniuk (@stefaniuk_ala) April 30, 2026

Prezent od posła dla pierwszej damy

Podczas tego samego spotkania polityk podarował Marcie Nawrockiej apaszkę polskiej produkcji. Materiał zdobiły motywy polskich miast i zabytków, tworząc symboliczną mapę dziedzictwa i różnorodności naszego kraju.

Fotografka zwróciła uwagę, że od tamtego momentu pierwsza dama regularnie zakładała ten dodatek na oficjalne wyjścia. Apaszka nie rzucała się w oczy, była raczej dyskretnym i subtelnym akcentem w jej stylizacjach.

Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne – napisała Stefaniuk.

Dla osób znających genezę tego podarunku, chusta stała się swoistym znakiem. Była niczym niewypowiedziany komunikat, obecny w tle ważnych wydarzeń. Stefaniuk zaznacza, że takie drobne, niewidoczne na pierwszy rzut oka detale potrafią zapaść w pamięć o wiele głębiej niż najdłuższe, oficjalne przemówienia.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Wyjątkowy hołd

Prawdziwie poruszającego charakteru cała historia nabrała w dniu pogrzebu Łukasza Litewki. Uroczystość zgromadziła tłumy – od rodziny i współpracowników, po zwykłych mieszkańców i osoby, którym poseł pomógł w trudnych chwilach.

Podczas nabożeństwa żałobnego wspominano jego niesamowitą wrażliwość i zaangażowanie. Zgromadzeni zgodnie podkreślali, że był to polityk wyjątkowo bliski ludziom, dostrzegający tych zepchniętych na margines. Działał nie tylko na mównicy sejmowej, ale przede wszystkim w codziennym, szarym życiu obywateli.

W pełnej zadumy ciszy kondukt odprowadził trumnę na cmentarz w asyście kwiatów i płonących zniczy. Wśród żałobników widać było ogromny smutek, ale i szczerą wdzięczność za życie zmarłego posła.

Właśnie w tych pełnych symboliki chwilach ostatecznego pożegnania, wzrok przykuła znów ta sama apaszka. Tym razem jednak nie była wyłącznie elementem garderoby, a ciężkim od emocji, widomym znakiem pamięci o zmarłym.

Zdaniem fotografki był to bezbłędny "gest pamięci i hołd". Ten milczący komunikat udowodnił, że czasem najdrobniejsze przedmioty potrafią wyrazić uczucia, na które brakuje odpowiednich słów.