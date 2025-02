Atak młotem na siłowni w Katowicach. Nigeryjczyk odpowie za usiłowanie zabójstwa

Zabójstwo księdza z Kłobucka. Były policjant przyznał się do winy

Do szokującego ataku doszło w środę na jednej z katowickich siłowni.

„21-letni obywatel Nigerii nagle zaatakował innego ćwiczącego mężczyznę, 23-latka, młotem treningowym. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Mundurowi zatrzymali agresywnego i pobudzonego mężczyznę” - powiedział sierż. szt. Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nigeryjczyk odpowie za usiłowanie zabójstwa

Na szczęście 23-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Na razie nie ustalono, co doprowadziło do ataku. Między mężczyznami nie doszło wcześniej do żadnej kłótni. Śledczy liczą, że nagrania z monitoringu siłowni pomogą ustalić motyw.

Nigeryjczyk, który nie przyznaje się do winy, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Po przesłuchaniu decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.