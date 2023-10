Otrzymaliśmy kilka zawiadomień z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Urzędu Miejskiego. Dotyczyły one m.in. naruszenia nietykalności cielesnej, naruszenia miru domowego (wchodzenia do pomieszczeń urzędu) i kradzieży zuchwałej (spinaczy). W związku z każdym zawiadomieniem wykonywaliśmy czynności procesowe, przesłuchiwaliśmy świadków. Całość zebranego materiału przesłaliśmy do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, teraz czekamy na dalsze dyspozycje - sierż. szt. Justyna Wiszowaty, KMP w Jaworznie.