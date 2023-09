Autobus wjechał w kobietę i 4-letnie dziecko na przystanku! Tragiczne doniesienia

i Autor: Adrian Bień

WYPADEK W SOSNOWCU

Autobus wjechał w kobietę i 4-letnie dziecko na przystanku. Ranni na sygnale trafili do szpitala

Do koszmarnego wypadku doszło dziś, 26 września, przed godziną 7:00 rano na przystanku przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu. Z nieznanych dotąd przyczyn kierowca autobusu PKM Jaworzno nagle zjechał z drogi i wjechał w przystanek, na którym przebywała kobieta i jej 4-letnie dziecko. Do akcji natychmiast wkroczyły służby, a rannych przetransportowano do szpitala. Spółka PKM Jaworzno już zdążyła odnieść się do sprawy.