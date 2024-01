Będziemy się uczyć śląskiego w szkołach? Jest taki plan. Na początek rząd da 2 mln zł

Rozwiązanie z językiem regionalnym ma tylko jedną zaletę — umożliwia nauczanie naszego języka w szkołach — a poza tym same wady. Kto mówi językiem regionalnym? Nie wiadomo. Ślązacy? Nie, ludzie mówiący językiem regionalnym, jakaś dziwna, pozbawiona tożsamości grupa. Ustawa o języku regionalnym nie przewiduje możliwości nauczania o naszych tradycjach, kulturze, pamięci (...) Czy jestem więc rozczarowany? Nie jestem, ponieważ przyjmuję argumenty, przedstawione mi przez posłankę KO Monikę Rosę, która (...) twierdzi, że nie ma szans na podpis prezydenta Dudy pod ustawą o mniejszości etnicznej, mnie zaś nie interesują gesty, interesuje mnie rzeczywistość, więc skoro szans na ten podpis nie ma, to nie ma co sobie teraz tym zawracać głowy. Monika Rosa obiecała mi, że kwestia statusu mniejszości etnicznej wróci po wyborach prezydenckich — jeśli oczywiście wygra w nich kandydat nie przepełniony strachem przed różnorodnością i nacjonalistycznymi uprzedzeniami - napisał Twardoch na Facebooku.