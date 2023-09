Katowali ofiary kijami i maczetami, 38-latek zmarł. Jest areszt dla oprawców

Do Sejmu z mandatem

Bestie skatowały czterech mężczyzn. Jeden z nich nie żyje

Koszmarne sceny rozegrały się 2 września w Jaworznie. Po godzinie 22:00 agresywni mężczyźni w maskach wpadli na teren jednej z prywatnych posesji w Jaworznie i dokonali brutalnego napadu na przebywających tam czterech mieszkańców Jaworzna. To wyglądało jak prawdziwa żądza egzekucji - bezlitośni oprawcy katowali mężczyzn w wieku od 30 do 38 lat kijami bejsbolowymi, nożami i maczetami! Napastnicy skatowali mężczyzn na tyle dotkliwie, że wszyscy trafili do szpitala z urazami głowy, złamaniami i ranami ciętymi. Niestety, jeden z pokrzywdzonych nie przeżył potwornego napadu i kilka dni później zmarł w szpitalu. Jak informuje policja, tłem tego zdarzenia miały być porachunki finansowe.

Sprawcy brutalnego napadu trafili do aresztu

Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, szybko ustalono tożsamość napastników i niemal natychmiast udało się zatrzymać dwóch z czterech sprawców brutalnego napadu. Mężczyźni usłyszeli zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Niedługo później mundurowi złapali trzeciego oprawcę - temu zarzuca się pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Jak informują funkcjonariusze, napastnicy w wieku 30-35 lat mają już na koncie inne przestępstwa. Według policyjnych informacji, czwarty sprawca napadu w poniedziałek, 11 września, dobrowolnie stawił się w prokuraturze i został objęty policyjnym dozorem.

Policja o brutalnym ataku w Jaworznie: oprawcom grozi 10 lat więzienia

- Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którym przedstawili zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Następnie mundurowi zatrzymali trzeciego sprawcę, który usłyszał już zarzut za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W następstwie obrażeń bowiem, jeden z pobitych po kilku dniach zmarł w szpitalu. Dlatego też podobne zarzuty usłyszą dwaj zatrzymani wcześniej mężczyźni. Cała trójka zatrzymanych w wieku od 30-35 lat ma już przeszłość kryminalną. Na wniosek policjantów i prokuratury, jaworznicki sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech sprawców śmiertelnego pobicia. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia - informuje Komenda Miejska Policji w Jaworznie.