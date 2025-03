Do zgarnięcia było 350 milionów. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot padły w Polsce

Władze Bielska-Białej mówią: stop betonozie! Chcą zazielenić park Słowackiego, jeden z ważniejszych punktów na mapie miasta. W planach jest usunięcie betonowych alejek i zastąpienie ich nawierzchnią przepuszczającą wodę. Jak przekazały służby prasowe magistratu, wpłynęło aż 11 ofert w przetargu na wykonawcę tych prac.

- Samorząd na ten cel przeznaczył 3 mln zł. Najtańsza z ofert opiewa na prawie 2 mln zł, a najdroższa na ponad 3,2 mln zł. O tym, kto zrealizuje zadanie, dowiemy się najwcześniej za miesiąc, kiedy urzędnicy przeanalizują nadesłane oferty - informuje Emilia Klejmont z wydziału prasowego urzędu miejskiego.

Celem rewitalizacji, jak podkreślają przedstawiciele miasta, jest stworzenie przestrzeni, która będzie odpowiadać na wyzwania współczesności związane ze zmianami klimatycznymi, a jednocześnie zapewni mieszkańcom miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Par Słowackiego w Bielsku-Białej na nowo. Wiemy, co się zmieni

Zmiany w parku Słowackiego obejmą:

likwidację betonowych powierzchni na części alejek,

budowę ścieżek z nawierzchni wodoprzepuszczalnych, które zredukują odpływ wód opadowych i zwiększą ich retencję,

posadzenie 16 nowych drzew (lipy drobnolistne i graby kolumnowe) oraz ponad 5 tys. krzewów oraz 3,3 tys. bylin i traw,

wprowadzenie gatunków kwitnących i trawników koniczynowych przyjaznych dla owadów zapylających.

- Wszystkie te działania mają powiększyć powierzchnię biologicznie czynną w parku, a tym samym retencję na tym terenie. I ograniczyć miejską wyspę ciepła - argumentuje Emilia Klejmont.

Park Słowackiego ma bogatą historię, sięgającą XIX wieku. Powstał na terenie, gdzie w latach 1830-1832 chowano ofiary epidemii cholery. Po pierwszej wojnie światowej, w 1918 r., zyskał swoją obecną nazwę, upamiętniając Juliusza Słowackiego. Kilkanaście lat temu park przeszedł gruntowny remont i modernizację.

Zmiany nie tylko w parku Słowackiego. Bielsko-Biała inwestuje w zieleń i retencję

Prace w parku Słowackiego to element szerszego programu "Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej", który obejmuje 15 inwestycji w różnych częściach miasta. Całkowity koszt realizacji to 24 mln zł, z czego ponad 18 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

W Szczecinie na drzewach "zakwitły" wiersze