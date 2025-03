- To coś więcej niż tylko kamery czy sygnalizacja świetlna. To wizja przyszłości, w której technologia i ludzie współpracują, by codzienne przemieszczanie się po mieście było wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne - twierdzi Andrzej Kuropatwa, kierownik projektu z Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.