17-latek w czarnej kominiarce wycelował broń w twarz przechodnia. Miał swoje żądania

CO SIĘ TAM WYDARZYŁO?

Groza. 17-latek napadł na 56-latka w centrum miasta

Z soboty na niedzielę (28/29 października) tuż po północy w rejonie ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej w Bielsku-Białej 56-letni mężczyzna wracał do domu. Zauważył mężczyznę, który podbiegł do niego, a następnie stanął przed nim z wycelowanym bezpośrednio w jego twarz przedmiotem przypominającym broń palną. Napastnik odziany w czarną kominiarkę w wulgarny i agresywny sposób zażądał wydania telefonu komórkowego. Mężczyzna, czując realne zagrożenie utraty zdrowia i życia, podjął się próby obezwładnienia młodego mężczyzny. Jak się potem okazało, napastnikiem był 17-latek!

Policja o agresywnym napastniku i napadzie. Może spędzić 20 lat za kratami

- Działania napadniętego 56-latka okazały się skuteczne, a napastnik znalazł się na ziemi. Przedmiot przypominający broń palna został mężczyźnie odebrany, napastnik posiadał również przy sobie nóż kuchenny, z ostrzem o długości około 20 centymetrów. Na miejsce została wezwana policja. Przybyli na miejsce policjanci niezwłocznie podjęli czynności w stosunku do agresora oraz zabezpieczyli przedmiot przypominający broń, oraz nóż, jak również miejsce zdarzenia. Przedmioty wykorzystane do rozboju zostały zabezpieczone do dalszych badań i ekspertyz.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 17-latka na 3 miesiące. Nad sprawcą rozboju rozciera się ponura wizja kary pozbawienia wolności nawet do 20 lat - informuje Komenda Powiatowa w Będzinie.

