Zauważyła, jak pijany 41-latek wyrzuca "coś" z balkonu. "To trzy małe kotki"

Kierowca zatrzymał się, by przepuścić matkę z wózkiem. Nagle stało się to. Nagranie z kamery jest szokujące WIDEO

Bielsko-Biała: Mężczyzna zrzucił trzy kotki z balkonu

Zdarzenie miało miejsce 10 grudnia na jednym z osiedli w Bielsku-Białej. Mieszkanka miasta usłyszała koci pisk, a chwilę później dojrzała stojącego na balkonie znajdującym się na czwartym piętrze budynku mężczyznę. - Kiedy podeszła w to miejsce stwierdziła, że są to trzy małe kotki w wieku około 3- 4 tygodni. Kotki przeżyły upadek. O zdarzeniu niezwłocznie został powiadomiony dyżurny Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej - informują mundurowi. Sprawcą okazał się 41-letni bielszczanin. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, przebadali go alkomatem. Miał dwa promile alkoholu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Otrzymał policyjny dozór. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Kopnął kota tak mocno, że zwierzę wyleciało w powietrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.