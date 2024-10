Broadwayowski musical na katowickiej scenie. „Pilot i Mały Książę”, to będzie hit jesieni

Budżet obywatelski rozstrzygnięty. Na co głosowali mieszkańcy Katowic?

To niewierygodne, gdzie znaleziono chłopca

Od ponad 10 tygodni trwają intensywne próby na specjalnie przebudowanej scenie Katowice Miasto Ogrodów, przygotowanej z myślą o cybermusicalu. To kulminacja trzech lat pracy nad koncepcją i scenariuszem spektaklu. Obecnie nad projektem pracuje 150-osobowy zespół, w tym specjaliści od efektów wizualnych i produkcji multimedialnych z Platige Image. Wszystkie elementy nowatorskiego widowiska spotykają się codziennie na scenie w Katowicach, by w efekcie przenieść widzów w świat balansujący między rzeczywistością a baśnią, zapewniając immersyjne doznania w teatralnym spektaklu na żywo.

Fabuła musicalu „Pilot i Mały Książę” w unikalny sposób splata losy legendarnego pisarza, lotnika i marzyciela Antoine’a de Saint-Exupéry’ego z baśniowym światem jego najsłynniejszej książki. To historia nie tylko o przyjaźni, miłości i odpowiedzialności, ale także o odwadze w dążeniu do marzeń – zarówno tych z dzieciństwa, jak i z dorosłego życia. Wzruszające przesłanie „Małego Księcia” zostanie osadzone w bogatym kontekście biograficznym autora, ukazując jego zmagania z życiem, twórczością i rzeczywistością wojny.

Po raz pierwszy w historii teatru, w spektaklu na taką salę zostaną wykorzystane efekty wizualne obecne do tej pory w przemyśle gamingowym, które przygotowuje studio Platige Image odpowiedzialne m.in. za takie produkcje jak: Wiedźmin, Wonder Woman, Cyberpunk.

Światowa premiera broadwayowskiego musicalu w Katowicach

5 października w Mieście Ogrodów w Katowicach odbędzie się światowa premiera cybermusicalu prosto z Broadwayu „Pilot i Mały Książę”.

– Cały musical został stworzony w Nowym Jorku, w Polsce odbędzie się jego światowa prapremiera. Jest to wyjątkowa współpraca firmy Platige Image, specjalizującej się w animacjach, w najnowszych technikach wizualnych, z twórcami z Brodwayu – mówił we wstępie do spotkania Daniel Wyszogrodzki, moderator i tłumacz tekstu musicalu. I jak dodaje, czeka nas wspaniała podróż pełna wzruszeń.

Reżyserem spektaklu jest West Hyler, który stworzył do tej pory pięć musicali na Broadwayu.

– Nietypowe w tym przedsięwzięciu w stosunku do Brodwayu jest to, że będziemy prezentować osiem spektakli tygodniowo, więc w repertuarze znajduje się naprawdę wielu performerów. Mamy wspaniałych aktorów, a na każdą rolę przypada ich aż trzech, a to oznacza, że kiedy ćwiczymy, każdy numer musimy powtarzać aż trzy razy – mówił West Hyler, reżyser.

– Brodway to tak naprawdę nie miejsce, to sposób pracy i typ musicalu, więc nawet jeśli znajdujemy się w Katowicach, możemy pracować po brodwayowsku – dodał.

Spektakl składa się z trzech części. To połączenie biografii autora z opowieścią o Małym Księciu. Dyrektorem artystycznym i współproducentem wydarzenia jest Piotr Sikora, współtwórca studia Platige Image. Najbardziej znane realizacje Platige to „VFX” dla Wonder Woman i serial „Wiedźmin” dla platformy Netflix. Na scenie teatralnej efekty ich pracy możemy podziwiać w musicalach „Romeo i Julia”, „Polita” czy „Piloci”.

- Ta produkcja to spełnienie moich marzeń zawodowych, ale także ogromne wyzwanie. Od miesięcy nad efektami wizualnymi pracuje 150 osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem najwyższej klasy produkcji multimedialnych. Technologia Unreal Engine, do tej pory wykorzystywana głównie w grach komputerowych, po raz pierwszy na taką skalę została przełożona na scenę teatralną – nikt wcześniej nie odważył się na takie przedsięwzięcie.

- Wspólnie z zespołem przekroczyliśmy granice musicalu jaki znaliśmy do tej pory, tworząc spektakl, który – wierzę - zapisze się w historii teatru – podkreśla Sikora.

To, co odróżnia „Pilota i Małego Księcia” od klasycznych musicali, to także unikalne podejście do muzyki. Kompozycje Dubuca i Lessarda tworzą pulsującą energię na pograniczu nowoczesnego popu, elektronicznych brzmień, ale także klasycznych gatunków, jak rock, tango czy rap. W tej muzycznej mieszance usłyszymy eklektyczną podróż przez różne style, które stanowią doskonałe tło dla opowieści o ponadczasowych wartościach.

Na scenie zobaczymy śmietankę polskich artystów musicalowych: Rafała Szatana, Kaję Mianowaną, Martę Florek, Dominika Bobryka, Krzysztofa Cybińskiego, Sylwię Banasiuk-Smulską, Michała Lecha, Daniela Markiewicza, pochodzącego ze śląska Filipa Robaka, Szymona Chatałę, Adriannę Zuchmańską, Olę Bieńkowską, Oliwię Drożdżyk, Michała Słomkę, Dominika Fijałkowskiego i Łukasza Mazurka. To zarówno uznani i doświadczeni aktorzy musicalowi, jak i młodzi artyści