Brutalnie zabił kota. Skręcił mu kark i wyrzucił do kosza. Zapadła ważna decyzja

Cios dla Kościoła w Polsce. Ksiądz porównuje to do działalności w SS. Plaga apostazji na Śląsku

Zwyrodnialec w bestialski sposób zamordował kota

Wszystko rozegrało się w Boguszowicach w styczniu 2022 roku. Wówczas to 55-letni kompletnie pijany mężczyzna złapał kot i ukręcił mu głowę. Później jak gdyby nigdy nic wyrzucił martwe zwierzę do kosza na śmieci. O całej sprawię policję powiadomił, jeden z członków rodziny. Prokurator zarządził sekcję zwłok kota. Mężczyzna był tak pijany, że kompletnie nie pamiętał tego, co zrobił, nie był wstanie nawet dmuchnąć w alkomat. Przyznał się jednak do winy.

Sąd wydał decyzję w sprawie zwyrodnialca

56-letni mieszkaniec Boguszowic odpowiadał przez sądem rejonowym za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Kilka dni temu w sprawie wreszcie zapadł wyrok.

Mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Ponadto w okresie próby ma powstrzymywać się od nadużywania alkoholu, a przez następne 10 lat nie może posiadać żadnych zwierząt. Wyrok jest nieprawomocny. O jego wydaniu poinformowała fundacja Pet Patrol Rybnik.

