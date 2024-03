Brutalnie zamordował dziennikarza TVN. Od dwóch lat jest nieuchwytny

Do brutalnego zabójstwa Pawła, dziennikarza TVN doszło dwa lata temu w pobliżu jednej z bram stadionu GKS Katowice, nieopodal Parku Śląskiego. Dziennikarz i jego znajoma Ewelina Ż., tamtego wieczoru byli na kolacji, później pojechali na galę boksu do Będzina. Później pojechali w miejsce, w którym doszło do tragedii. Gdy rozmawiali w samochodzie, nagle od strony pasażera podbiegł mężczyzna, otworzył drzwi i zaczął zadawać Pawłowi ciosy nożem. Następnie wywlókł mężczyznę z samochodu, zadając mu kolejne ciosy. Spanikowana dziewczyna, gdy tylko ranny mężczyzna zdołał wczołgać się do samochodu, ruszyła by szukać pomocy. 35-latka od razu pojechała z Pawłem na pogotowie w Katowicach.Niestety, mimo reanimacji, ratownikom pogotowia nie udało się go uratować. Prokuratura zatrzymała w tej sprawie 37-letniego Łukasza G. Ale to nie on na razie jest podejrzanym o zabójstwo dziennikarza TVN. Prokuratura zarzuciła zbrodnię Kamilowi Żyle, mężowi Eweliny.

Kobieta była w trakcie rozwodu z 35-latkiem. Ten mógł z zazdrości popełnić makabryczną zbrodnię. Wiadomo również, że jego telefon logował się nieopodal miejsca, gdzie doszło do zbrodni. Kamil Żyła miał także umieścić nadajnik w samochodzie Eweliny, by ją śledzić. Do mężczyzny nie udało się dotrzeć. Miał w ostatnim czasie przebywać w Niemczech, ale ślad po nim się urywa. Nikt nie wie, gdzie jest mężczyzna. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa dziennikarza, wydano za nim także list gończy i czerwoną notę Interpolu, a jego poszukiwania przejęła specjalna grupa z Komendy Głównej Policji.

Kamil Żyła był ostatnio zameldowany w Jastrzębiu-Zdroju, w sierpniu skończy 35 lat.

KAMIL ŻYŁADrugie imię: KrzysztofImię ojca: MirosławImię matki: MonikaNazwisko panieńskie matki: CyganPłeć: mężczyznaMiejsce urodzenia: Jastrzębie ZdrójData urodzenia: 1987-08-02Pseudonim: - brakOstatnie miejsce zameldowania: Jastrzębie Zdrój, ul. Podmiejska 10/13Obywatelstwo: POLSKA

Cechy rysopisowe

SYLWETKA: waga około 75 kg, sylwetka szczupła, wzrost 170-180.

ZNAKI SZCZEGÓLNE: tatuaż „logo” klubu sportowego FC Barcelona

WŁOSY: włosy ciemne z możliwością ufarbowania na jasny blond.

Wzrost: 175-180 CM

Kolor oczu: BRĄZOWE