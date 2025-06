Budynek runął na dwóch mężczyzn. Zginęli na miejscu. Policja ustaliła, kto popełnił błąd

W Lgocie Górnej w powiecie myszkowskim doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac naprawczych zawaliła się część opuszczonej hali. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn w wieku 60 i 73 lat. Co dokładnie się stało i dlaczego doszło do tak dramatycznego zdarzenia? Policja wstępnie ustaliła przyczynę tragedii.

i Autor: Policja Śląska W wypadku zginęli mężczyźni w wieku 60 i 73 lat.