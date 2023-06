Chcieli porwać dziewczynkę spod szkoły. Proponowali jej czekoladę i karuzelę

Syn ofiar Jacka Jaworka, nastoletni Gianni, wpatruje się w grób najbliższych. "Rozdzierający widok, nie do opisania"

To straszne...

Dzieci i dwie kobiety podtruły się spalinami z samochodu. Jak to możliwe?

Próbowali uprowadzić dziecko spod szkoły

Do zdarzenia doszło 5 czerwca w Radlinie przy ulicy Kwiatowej. Dwóch mężczyzn podeszło do dziewczynki wychodzącej ze szkoły, oferowali jej czekoladę i karuzelę, kazali dziecku wsiąść do auta. O całej sytuacji poinformowała matka dziewczynki w mediach społecznościowych, a informację tę podał dalej lokalny portal "Tu Wodzisław".

- Uważajcie na swoje dzieci!!! Przed chwilą doszło do próby porwania przy szkole sportowej w Radlinie na wyjeździe z ul. Kwiatowej dwóch facetów kazało mojej córce wsiadać do samochodu chcieli jej dać czekoladę i oferowali że zabiorą ja na karuzele!! - możemy przeczytać we wpisie udostępnionym na Facebooku. Post udostępniono ponad 2 tys. razy.

Sprawę zgłoszono na policję, jednak policjantom nie udało się znaleźć opisywanych mężczyzn, którzy mieli się poruszać ciemnym samochodem.

- Policjanci sprawdzili ul. Kwiatową i ulice przylegle, nie napotkali opisanego samochodu, ani mężczyzn. Policjanci mają zlecone kontrole miasta pod tym kątem - powiedziała, w rozmowie z portalem "Tu Wodzisław", st.asp. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa KPP w Wodzisławiu Śląskim.

Sonda Czy boisz się o swoje dziecko? Tak, świat jest niebezpieczny Nie, ufam swoim pociechom Nie mam zdania