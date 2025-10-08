Kawałek historii polskiego rapu na wyciągnięcie ręki! Schronisko poinformowało o nietypowej zbiórce

2025-10-08 13:03

Złota Płyta za album Sokoła „Teraz Pieniądz w Cenie” jest przedmiotem zbiórki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. Raper przekazał cenną pamiątkę na licytację, której celem jest zebranie 30 tys. zł. Złota Płyta trafi natomiast w ręce osoby, która będzie się mogła pochwalić najwyższą wpłatą - wszyscy zainteresowani mają na to czas do 12 października włącznie.

Zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt. Można wylicytować Złotą Płytę za album Sokoła.

Autor: Materiały prasowe/ Shutterstock Złota Płyta za album Sokoła „Teraz Pieniądz w Cenie” jest przedmiotem zbiórki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie
  • Chorzowskie schronisko zbiera fundusze na "kocie pokoiki" dla bezdomnych zwierząt.
  • Raper Sokół wspiera akcję, przekazując na licytację swoją Złotą Płytę.
  • Cel zbiórki to 30 tys. zł, a sama licytacja kończy się 12 października. Dowiedz się, jak możesz pomóc!

Zbiórka na pomoc bezdomnym zwierzętom. Można wylicytować Złotą Płytę Sokoła

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie zbiera pieniądze na powstanie "kocich pokoików". Kwestę postanowił wspomóc raper Sokół, który przekazał jej organizatorom pamiątkową Złotą Płytę, przyznaną mu za album „Teraz Pieniądz w Cenie”. Celem zbiórki jest uzbieranie 30 tys. zł, ale licytacja, w ramach której można zdobyć na własność oryginalną Złotą Płytę za powyższe wydawnictwo, kończy się w niedzielę, 12 października. Trafi ona do osoby, która przekaże na pomoc bezdomnym zwierzętom najwyższą kwotę.

Ale pamiętajcie – tu nie chodzi tylko o licytację. Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma ogromne znaczenie. Bo jeśli razem uzbieramy 30 tysięcy złotych, nasze koty wreszcie dostaną wymarzone „kocie pokoiki”, w których poczują się bezpieczne. I wiecie co? Będą one sygnowane „Od fanów Sokoła”! 🐾 - informuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie na stronie Pomagam.pl.

Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, by wspomóc zbiórkę na zwierzątka, organizatorzy będą wdzięczni również za udostępnienie informacji o kweście.

To nie jest zwykła zbiórka. To szansa, by w Twoich rękach znalazł się unikalny kawałek historii polskiego rapu – oryginalna Złota Płyta Sokoła za album „Teraz Pieniądz w Cenie” - zachęca do udziału w licytacji Schronisko.

Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.

