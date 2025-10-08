Chorzowskie schronisko zbiera fundusze na "kocie pokoiki" dla bezdomnych zwierząt.

Raper Sokół wspiera akcję, przekazując na licytację swoją Złotą Płytę.

Cel zbiórki to 30 tys. zł, a sama licytacja kończy się 12 października. Dowiedz się, jak możesz pomóc!

Zbiórka na pomoc bezdomnym zwierzętom. Można wylicytować Złotą Płytę Sokoła

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie zbiera pieniądze na powstanie "kocich pokoików". Kwestę postanowił wspomóc raper Sokół, który przekazał jej organizatorom pamiątkową Złotą Płytę, przyznaną mu za album „Teraz Pieniądz w Cenie”. Celem zbiórki jest uzbieranie 30 tys. zł, ale licytacja, w ramach której można zdobyć na własność oryginalną Złotą Płytę za powyższe wydawnictwo, kończy się w niedzielę, 12 października. Trafi ona do osoby, która przekaże na pomoc bezdomnym zwierzętom najwyższą kwotę.

- Ale pamiętajcie – tu nie chodzi tylko o licytację. Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma ogromne znaczenie. Bo jeśli razem uzbieramy 30 tysięcy złotych, nasze koty wreszcie dostaną wymarzone „kocie pokoiki”, w których poczują się bezpieczne. I wiecie co? Będą one sygnowane „Od fanów Sokoła”! 🐾 - informuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie na stronie Pomagam.pl.

Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, by wspomóc zbiórkę na zwierzątka, organizatorzy będą wdzięczni również za udostępnienie informacji o kweście.

- To nie jest zwykła zbiórka. To szansa, by w Twoich rękach znalazł się unikalny kawałek historii polskiego rapu – oryginalna Złota Płyta Sokoła za album „Teraz Pieniądz w Cenie” - zachęca do udziału w licytacji Schronisko.

Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.