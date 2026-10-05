Prokuratura bada śmierć 66-latki w przychodni

Do tragicznego zdarzenia doszło 24 września 2026 roku w przychodni przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach. 66-letnia mieszkanka Nakła Śląskiego przyszła tego dnia na umówioną wizytę lekarską. W drodze do gabinetu kobieta upadła na schodach. Mimo podjętej przez ratowników medycznych resuscytacji jej życia nie udało się uratować.

Teraz sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach. Jak poinformowała prokuratura, prowadzone są dwa postępowania przygotowawcze.

Pierwsze dotyczy okoliczności śmierci kobiety. Drugie ma wyjaśnić kwestię problemów związanych z formalnym stwierdzeniem jej zgonu.

Dlaczego pojawił się problem z kartą zgonu?

Jak ustalili śledczy, po śmierci kobiety pojawił się problem z wystawieniem dokumentu niezbędnego do formalnego stwierdzenia zgonu.

Prokurator dyżurny, który pojawił się na miejscu, zdecydował, że ciało kobiety może zostać przekazane rodzinie. Wówczas okazało się jednak, że zespół ratownictwa medycznego wykonujący czynności resuscytacyjne wystawił jedynie kartę czynności medycznych, a nie kartę zgonu.

Żaden z lekarzy obecnych w przychodni nie zdecydował się na wystawienie tego dokumentu. Ostatecznie na miejsce przybyła lekarka z innej przychodni, która wystawiła kartę zgonu.

Wcześniej informowano, że ciało kobiety przez kilka godzin znajdowało się na schodach przychodni. Na miejscu pracowali policjanci, a pojawił się również prokurator.

Tarnowskie Góry na zdjęciach z czasów PRL:

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Prokuratura wszczęła dwa postępowania

Śledczy badają obecnie zarówno sam przebieg zdarzenia, jak i późniejsze działania związane ze stwierdzeniem zgonu.

W odniesieniu do okoliczności śmierci kobiety wszczęto postępowanie dotyczące czynu z art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

Drugie postępowanie prowadzone jest w kierunku czynu z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Prokuratura sprawdza, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązku polegającego na wystawieniu karty zgonu.

Na obecnym etapie postępowania nie oznacza to przesądzenia odpowiedzialności konkretnych osób. Zadaniem śledczych jest dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia oraz ocena działań osób i służb zaangażowanych w sprawę.