- Funkcje muzealne nie będą standardowo wyeksponowane w gablotach. Chcemy, aby pozostały w tzw. miejscach jeden do jednego. Mamy tutaj kaplicę, więc zostanie ona tylko wyposażona w więcej elementów, żeby wyglądało to naturalnie, tak jak to wyglądało każdego dnia, gdy do pracy przychodził górnik - deklaruje wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski.