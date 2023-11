i Autor: Damian Harazim/ Pixaby

Piekary Śląskie

Cukierek albo psikus? W Piekarach podczas Halloween dzieci obrzuciły jajami drzwi

Martyna Urban, Reporter online 11:00

31 października obchodzone było święto Halloween. Dzieci przebrane za "mroczne" postacie wędrowały od drzwi do drzwi w poszukiwaniu słodkości. Także w Piekarach obchodzono ten zwyczaj. Na jednym z osiedli dzieci obrzuciły jajkami wejście do jednego z mieszkań. Doszło do tego, gdy jedna z mieszkanek Piekar nie otworzyła drzwi.