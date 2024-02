"Cyklop" nie trafi na przymusowe leczenie. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił wniosek prokuratury

Marcin J., ze względu na szklane oko znany jako "Cyklop", zgwałcił siedmioro dzieci. Za te zbrodnie został w 2004 roku skazany na 15 lat więzienia. Wyszedł jednak dwa lata przed terminem, 24 maja 2023 roku. Mieszkańcy Śląska drżeli ze strachu o swoje dzieci, ostrzegali się wzajemnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, robili "Cyklopowi" zdjęcia, a także przekazywali informacje o tym, gdzie aktualnie przebywa. Policja musiała przypominać, że Marcin J. już odbył karę".

"Fakt" dotarł do rodziny jednej z ofiar Marcina J.: - Córka zadzwoniła do mnie. Z internetu dowiedziała się [o Marcinie J.]. Córka jest cała roztrzęsiona. On i tak do więzienia nie powróci. Nic nie możemy zrobić - mówiła jej mama. "Cyklop" po wyjściu z więzienia nie został skierowany na leczenie ani nie miał dozoru.

Tę sytuację chciała zmienić prokuratura, która zwróciła się do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z wnioskiem o przymusowe leczenie psychiatryczne dla pedofila. Sąd wniosek ten oddalił 2 lutego br., dowiedział się PAP.

- Postanowienie to nie jest prawomocne, w dniu 8 lutego 2024 r. wpłynął wniosek wnioskodawcy o sporządzenie uzasadnienia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie - przekazał prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Marcin Kulikowski. Dokładne przyczyny tej decyzji nie są znane. Wiadomo natomiast, że miały na nią wpływ opinie biegłych.

Beata Huras, zastępca prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach, potwierdziła PAP, że prokuratura rozważy złożenie apelacji w tej sprawie.

Ksiądz pedofil znów przed sądem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.