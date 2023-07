Sąd umorzył postępowanie w sprawie pedofila. "Cyklop" cieszy się wolnością

"Cyklop zgwałcił siedmioro dzieci. Cieszy się wolnością

12 lipca redakcja "Dziennika Zachodniego" poinformowała, że z nieoficjalnych ustaleń jej dziennikarzy wynika, że "Cyklop" trafił do ośrodka postpenitencjarnego, jednak tym doniesieniu stanowczo zaprzeczył zespół prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Teraz jak podaje portal tarnowskiegory.info Sąd Rejonowy w Mikołowie, umorzył postępowanie wobec Marcina J.

Chodzi o wniosek, który złożył dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach - pedofil przebywał w nim blisko 20 lat - wniosek dotyczył zastosowanie wobec Marcina J. środków zabezpieczających w postaci terapii i elektronicznej kontroli miejsca pobytu.

Sąd jednak uznał ten wniosek za bezzasadny i umorzył postępowanie.

- W dniu 28 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach o zastosowanie wobec M.J. środków zabezpieczających w postaci terapii i elektronicznej kontroli miejsca pobytu, na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, umorzył postępowanie wykonawcze w przedmiocie orzeczenia wobec M.J. skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 23 listopada 2004 r. środków zabezpieczających - cytuje odpowiedź sądu porta tarnowskiegory.info.

Oznacza to, że "Cyklop" może cieszyć się wolnością...Postanowienie nie jest prawomocne, jednak gdy się uprawomocni Marcin J. nie będzie objęty jakimkolwiek nadzorem.

Historia sprzed 20 lat wróciła jak bumerang do mieszkańców Śląska

W 2004 roku zgwałcił i koszmarnie okaleczył 11-letnią dziewczynkę, a później zmusił do stosunku oralnego jej kuzyna. Do przestępstwa doszło w Katowicach Nikiszowcu. Marcin J. nazywany "Cyklopem", został rozpoznany przez mieszkańców Zbąszynia w Wielkopolsce. Złapali go podczas brawurowej akcji w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2004 roku i przekazali policji.

Dzięki badaniom DNA udało się ustalić, że "Cyklop" skrzywdził jeszcze pięcioro dzieci z Tychów, Będzina, Piekar Śląskich, Nakła Śląskiego i Suchej Beskidzkiej. W listopadzie tego samego roku, sąd skazał go na 15 lat więzienia. Wcześniej był też karany z włamania i kradzieże samochodów.

