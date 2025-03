Nie mieliśmy pieniędzy na zrobienie dużych okien do podłogi, a jedynie na tanie rozwiązanie, jak w kamienicy obok – okno z parapetem połączone z drzwiami balkonowymi, co wygląda nieciekawie. Pojawił się pomysł, by balkony obudować, żeby nie było widać tego całego bajzlu, który mieszkańcy będą na nich gromadzić. Przy okazji uzyskaliśmy wrażenie jednolitych, kwadratowych okien w całym budynku. Co ważne, kiedy spojrzymy na Unikato, można odnieść wrażenie, że balkony przyciąga niewidoczny magnes – ułożone w jednym kierunku przesuwają się względem okien i mocno wystają poza lico budynku - powiedział architekt w rozmowie z portalem wyborcza.pl.