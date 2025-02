Ciekawostki

Tajemniczy blok dla wybranych w Warszawie. Jakie tajemnice kryje PRL-owski budynek na Madalińskiego 55?

Blok przy ulicy Madalińskiego 55 w Warszawie to bez wątpienia jeden z tych budynków z okresu PRL-u, który wyróżnia się na tle otaczającej go architektury. Choć na pierwszy rzut oka przysłowiowemu Kowalskiemu może wydawać się, że obiekt jest zwyczajny, to tak naprawdę skrywa niepowtarzalną historię, pełną tajemnic i niedopowiedzeń.