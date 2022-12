Ukradli z szopki owiecki i Jezuska. Dzieciątko roztrzaskane! Szok pod Jasną Górą

Wiemy, co dalej z podejrzanym!

Śmierć taksówkarza w Częstochowie. Potrącił go pijany kierowca

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 23 grudnia około godz. 2.50 w nocy. Jak podaje Straż Miejska z Częstochowy, sześć osób weszło do znajdującej się na Placu Biegańskiego szopki bożonarodzeniowej. - Następnie ukradły dwie figurki owiec oraz figurkę Jezusa i zaczęły się oddalać - opisują funkcjonariusze. Do akcji ruszyli strażnicy miejscy i policjanci. Grupka była cały czas pod baczną obserwacją monitoringu. - Gdy osoby znajdowały się w rejonie ul. Waszyngtona, zaczęły uciekać na widok nadjeżdżającego radiowozu. Strażnicy miejscy po pościgu ujęli 17-letnią kobietę. Drugiego ze sprawców zatrzymali policjanci. Dotarcie do pozostałych czterech osób jest kwestią czasu - dodają strażnicy. Niestety, podczas ucieczki zostały zniszczone figurki Jezusa i owcy. Podczas sprawdzania szopki okazało się, że uszkodzona została jeszcze jedna figurka. Sprawę wyjaśniają mundurowi z komisariatu I.

